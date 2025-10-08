Корабль Blue Origin с коммерческим экипажем стартовал в суборбитальный полет

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Американский многоразовый корабль New Shepard с коммерческим экипажем в составе шести туристов в среду стартовал в суборбитальный полет, сообщила компания-разработчик Blue Origin.

В состав экипажа NS-36 входят медиа-предпринимательница из Казахстана Данна Карагусова, которая станет первой казахстанкой, отправившейся в космос; бизнесмен в сфере франчайзинга Джефф Элджин, инженер и исследователь доктор Клинт Келли III, предприниматель и исследователь Аарон Ньюман, инвестор Виталий Островский, а также один неназванный участник, пожелавший остаться анонимным.

Запуск New Shepard был осуществлен со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас в 9:41 по времени Восточного побережья США (в 16:41 по Москве). Полет продлится около 10-11 минут.

Многоразовая ракета New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатого 18-метрового носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

После вертикального разгона продолжительностью 110 секунд от носителя отделяется спускаемый аппарат, который по инерции набирает высоту примерно до 105 км, то есть чуть выше линии Кармана. В общей сложности капсула с космическими туристами находится на высшей точке полета около трех минут.

Линия Кармана - высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ), линия находится на высоте 100 км. В этой связи пассажиры капсулы могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полёта.

Затем после снижения капсула совершает мягкую посадку с использованием парашютной системы. А ракета-носитель NS-5 осуществляет самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя в районе стартовой площадки.

Стоимость полета для космических туристов на New Shepard оценивается в $500 тыс.

Ранее в рамках программы New Shepard с 2021 года уже было осуществлено 15 успешных суборбитальных миссий с экипажем, 75 туристов побывали на границе между атмосферой Земли и космосом.