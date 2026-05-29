Отдельной встречи Путина с вице-премьером Армении в Астане не планируется

Но они могут пообщаться "на полях" саммита ЕАЭС, заявил Песков

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Отдельная встреча президента РФ Владимира Путина с вице-премьером Армении Мгером Григоряном в Астане не запланирована, но они могут пообщаться "на полях" саммита ЕАЭС, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Отдельная встреча не запланирована, но они, если захотят, могут прекрасно поговорить "на полях" (саммита - ИФ)", - сказал Песков журналистам в пятницу в Астане, где стартует саммит Евразийского союза.

На вопрос, повезет ли Григорян какое-то послание в Ереван от лидеров стран ЕАЭС, Песков сказал: "Сейчас стартует саммит в узком составе, и чувствительные темы, конечно, будут там обсуждаться".

При этом он добавил, что если Путин и Григорян посчитают это целесообразным, то их встреча состоится.

Комментируя ограничения, введенные российской стороной на ввоз отдельной продукции из Армении, Песков сказал, что из Еревана на этот счет реакции не поступало.

Дмитрий Песков Армения Астана Владимир Путин Мгер Григорян
