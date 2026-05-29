Отдельной встречи Путина с вице-премьером Армении в Астане не планируется

Но они могут пообщаться "на полях" саммита ЕАЭС, заявил Песков

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Отдельная встреча президента РФ Владимира Путина с вице-премьером Армении Мгером Григоряном в Астане не запланирована, но они могут пообщаться "на полях" саммита ЕАЭС, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Отдельная встреча не запланирована, но они, если захотят, могут прекрасно поговорить "на полях" (саммита - ИФ)", - сказал Песков журналистам в пятницу в Астане, где стартует саммит Евразийского союза.

На вопрос, повезет ли Григорян какое-то послание в Ереван от лидеров стран ЕАЭС, Песков сказал: "Сейчас стартует саммит в узком составе, и чувствительные темы, конечно, будут там обсуждаться".

При этом он добавил, что если Путин и Григорян посчитают это целесообразным, то их встреча состоится.

Комментируя ограничения, введенные российской стороной на ввоз отдельной продукции из Армении, Песков сказал, что из Еревана на этот счет реакции не поступало.