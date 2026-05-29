Путин и Лукашенко кратко обсудили Армению "на полях" саммита ЕАЭС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко несколько раз провели краткий обмен мнениями "на полях" саммита ЕАЭС, в том числе по Армении, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Они именно на "полях" вчера несколько раз переговорили. По Армении краткий обмен мнениями был, но такого субстантивного разговора не было, просто не было времени", - сказал он.

Но в то же время, отметил он, за неформальным обедом лидеры глав государств ЕАЭС имели возможность "все вместе очень хорошо поговорить".

"Достаточно плотное общение", - сказал Песков.

Александр Лукашенко Владимир Путин ЕАЭС Армения
