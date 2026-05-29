Путин примет участие в заседании ВЕЭС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Астане примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), впервые за многие годы будет обсуждаться судьба одного из участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Повестка предстоящего саммита непростая из-за ситуации с Арменией, которая, будучи участницей ЕАЭС, озвучила свое стремление вступить в Евросоюз.

"Помимо самой интеграционной тематики, вы знаете, что есть непростая ситуация с Арменией. Армения берет курс на интеграцию с другим объединением. Это - взаимоисключающие процессы", - сказал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Планы Еревана по вступлению в Евросоюз, сказал ранее помощник президента РФ Юрия Ушаков, не могут не вызывать озабоченности у стран, которые сотрудничают с Арменией в рамках Евразийского союза.

"Обсудить последствия такого шага, конечно, представляется необходимым. Это будет сделано в ходе заседания (Высшего Евразийского экономического совета - ИФ) в узком составе", - подчеркнул он.

Саммит традиционно пройдет в двух форматах - узком и широком.

В первом заседании участвуют президенты России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Александр Лукашенко и Садыр Жапаров. Делегацию Армении на этом заседании возглавляет вице-премьер Мгер Григорян, премьер-министр республики Никол Пашинян ранее сообщал, что из-за предвыборный кампании не будет участвовать в заседании Совета в Астане.

К расширенному формату присоединятся представители государств-наблюдателей - президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Сейед Мохаммад Атабак.

В ходе ВЕЭС будут представлены доклады о выполнении стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года и о реализации планов по отдельным секторам услуг. Также будет представлена информация об итогах работы в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий. Кроме того, лидерам доложат об итогах двадцатилетней деятельности главного финансового органа союза - Евразийского банка развития.

Накануне главы делегаций стран-участниц ЕАЭС выступили на пленарном заседании V Евразийского экономического форума, который посвящен развитию технологий искусственного интеллекта.

В пятницу завершится трехдневная поездка Путина в Казахстан. В первые два дня - 27 и 28 мая - состоялся государственный визит президента РФ, в ходе которого состоялась неформальная встреча тет-а-тет Путина и Токаева, прошли переговоры на высшем уровне, а также были подписаны двусторонние документы.

Вопрос об Армении

Вопросы вокруг дальнейшего взаимодействия с Арменией возникли на фоне стремления Еревана в ЕС, в республике в прошлом году даже был принят закон на эту тему - о начале соответствующего процесса подготовки.

Риски потерь преференций в рамках ЕАЭС в случае вступления в Евросоюз неоднократно озвучивались Еревану, в частности во время встречи в Кремле в начале апреля Путин напомнил Пашиняну о невозможности одновременного нахождения в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС.

В Москве, комментируя стремление Армении в ЕС, не раз обращали внимание на особые отношения с армянским народом, и отмечали, что, если то или иное решение будет выгодно Еревану, Россия не будет против.

Однако, как отметил Путин в мае на пресс-конференции, было бы правильнее по отношению ко всем определиться раньше, и предложил провести в Армении референдум по вопросу об отношениях с ЕС и Россией.

"На мой взгляд, было бы правильным и по отношению к гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум", - сказал Путин.

"Это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично - провести референдум и спросить у граждан Армении. Каков будет их выбор? В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого интеллигентного и взаимовыгодного развода", - говорил российский лидер.

Кроме того, президент РФ предложил рассмотреть вопрос о желании Армении присоединиться к ЕС на ближайшем саммите ЕАЭС.

Ереван, реагируя на предложения, отметил, что страна является членом ЕАЭС и будет принимать решение по вопросу евроинтеграции в надлежащее время.

Пашинян отметил: "Референдум проведем, когда будет объективная необходимость". "Моя оценка в том, что объективной необходимости просто нет", - подчеркнул премьер Армении.

Он заявил, что республика не собирается на данный момент выходить из ЕАЭС.

Согласно принципиальным установкам ЕАЭС, исключить страну-участницу из объединения нельзя, возможен только вариант, когда государство само заявляет о прекращении сотрудничества.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук подчеркнул, что в Армении "очень хорошо понимают и объем преференций, и объем торговли с другими государствами-членами ЕАЭС", и, если Ереван все же решит выйти из состава объединения, то логичным станет пересмотр договоренностей между Россией и Арменией по условиям поставок природного газа и нефтепродуктов.

"Если они хотят быть как в Европе, значит, и цены у них должны быть как в Европе", - заявил замглавы правительства РФ.

На встрече с Пашиняном в апреле Путин отмечал, что Россия продает газ Армении по $177,5 за тыс. куб. м, в то время как в Европе он сейчас стоит порядка $600 за тыс. куб. м.

И эта льготная цена на газ для Армении, отмечают в Москве, станет рыночной, если страна покинет ЕАЭС.