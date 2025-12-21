Президент Белоруссии заявил, что был бы рад видеть Узбекистан членом ЕАЭС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на заседании ЕАЭС в Санкт-Петербурге заявил о готовности увидеть в скором времени Узбекистан среди полноправных членов Союза.

"Что греха таить, рады будем видеть Узбекистан со временем полноправным членом ЕАЭС. Вы движетесь в этом направлении, многое делаете для этого", - сказал Лукашенко

"Согласитесь, было бы неплохо, если бы Узбекистан присоединился к нашей семье. Будем вам всегда рады", - добавил белорусский президент.

В настоящее время Узбекистан является наблюдателем при ЕАЭС. Президент этой страны Шавкат Мирзиёев также принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.