Поиск

Президент Белоруссии заявил, что был бы рад видеть Узбекистан членом ЕАЭС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на заседании ЕАЭС в Санкт-Петербурге заявил о готовности увидеть в скором времени Узбекистан среди полноправных членов Союза.

"Что греха таить, рады будем видеть Узбекистан со временем полноправным членом ЕАЭС. Вы движетесь в этом направлении, многое делаете для этого", - сказал Лукашенко

"Согласитесь, было бы неплохо, если бы Узбекистан присоединился к нашей семье. Будем вам всегда рады", - добавил белорусский президент.

В настоящее время Узбекистан является наблюдателем при ЕАЭС. Президент этой страны Шавкат Мирзиёев также принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Александр Лукашенко Узбекистан Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Израиль сообщил США о возможной атаке Ирана

Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными и конструктивными

Военные США преследуют нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой

В Кремле в понедельник ждут доклада Дмитриева Путину о результатах переговоров в Майами

 В Кремле в понедельник ждут доклада Дмитриева Путину о результатах переговоров в Майами

Что произошло за день: воскресенье, 21 декабря

Следующее заседание глав государств ЕАЭС состоится 28-29 мая в Астане

В Швеции задержан российский контейнеровоз Adler, подавший сигнал бедствия

В пригороде Йоханнесбурга произошла массовая стрельба

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 декабря

США захватили венесуэльский танкер, не находящийся под американскими санкциями
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7934 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });