Поиск

Путин прибыл на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл во Дворец независимости на заседание Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет в пятницу в столице Казахстана Астане.

Путин приехал в Казахстан с трехдневной поездкой. После двух дней государственного визита повестка пятницы посвящена евразийской интеграции.

Президентов России Путина, Белоруссии Александра Лукашенко, Киргизии Садыра Жапарова и вице-премьера Армении Мгера Григоряна встречает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После церемонии совместного фотографирования главы делегаций перейдут в зал переговоров, где заседание Высшего евразийского экономического совета пройдет сначала в узком закрытом формате.

Именно в этой части, как ожидается, в закрытом режиме будут обсуждаться чувствительные вопросы, связанные с планами Армении вступить в Евросоюз.

В РоссииКремль считает, что повестка саммита ЕАЭС в Казахстане будет непростой из-за АрменииЧитать подробнее

"Повестка дня непростая. Помимо самой интеграционной тематики, вы знаете, что есть непростая ситуация с Арменией. Армения берет курс на интеграцию с другим объединением. Это взаимоисключающие процессы", - сказал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Ранее и помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что планы Еревана не могут не вызывать озабоченности у стран, которые сотрудничают с Арменией в рамках Евразийского союза. "Обсудить последствия такого шага, конечно, представляется необходимым. Это будет сделано в ходе заседания (Высшего Евразийского экономического совета - ИФ) в узком составе", - подчеркнул он.

После заседания в узком формате, состоится и расширенный формат, где будут участвовать и делегации, а также представители государств-наблюдателей - президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Сейед Мохаммад Атабак.

В ходе ВЕЭС будут представлены доклады о выполнении стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года и о реализации планов по отдельным секторам услуг. Также будет представлена информация об итогах работы в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий. Кроме того, лидерам доложат об итогах двадцатилетней деятельности главного финансового органа союза - Евразийского банка развития.

Владимир Путин Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 29 мая

Уолл-стрит обновила рекорды на геополитике, статданных и новостях компаний

 Уолл-стрит обновила рекорды на геополитике, статданных и новостях компаний

Ракета Blue Origin взорвалась в ходе испытаний на стартовой площадке во Флориде

 Ракета Blue Origin взорвалась в ходе испытаний на стартовой площадке во Флориде

Минфин США ожидает решения Конгресса по проекту банкноты $250 с портретом Трампа

 Минфин США ожидает решения Конгресса по проекту банкноты $250 с портретом Трампа

Минфин США пополнил антииранские санкционные списки восемью танкерами

 Минфин США пополнил антииранские санкционные списки восемью танкерами

Трамп заявил, что США могут возобновить атаки на Иран

Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 27 июня

 Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 27 июня

Бессент заявил, что Трамп не пойдет на невыгодное соглашение с Ираном

Глава Минфина США заявил, что санкции Трампа против РФ сильнее, чем были при Байдене

 Глава Минфина США заявил, что санкции Трампа против РФ сильнее, чем были при Байдене

Что произошло за день: четверг, 28 мая
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2382 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9629 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов