Путин прибыл на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл во Дворец независимости на заседание Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет в пятницу в столице Казахстана Астане.

Путин приехал в Казахстан с трехдневной поездкой. После двух дней государственного визита повестка пятницы посвящена евразийской интеграции.

Президентов России Путина, Белоруссии Александра Лукашенко, Киргизии Садыра Жапарова и вице-премьера Армении Мгера Григоряна встречает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После церемонии совместного фотографирования главы делегаций перейдут в зал переговоров, где заседание Высшего евразийского экономического совета пройдет сначала в узком закрытом формате.

Именно в этой части, как ожидается, в закрытом режиме будут обсуждаться чувствительные вопросы, связанные с планами Армении вступить в Евросоюз.

"Повестка дня непростая. Помимо самой интеграционной тематики, вы знаете, что есть непростая ситуация с Арменией. Армения берет курс на интеграцию с другим объединением. Это взаимоисключающие процессы", - сказал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Ранее и помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что планы Еревана не могут не вызывать озабоченности у стран, которые сотрудничают с Арменией в рамках Евразийского союза. "Обсудить последствия такого шага, конечно, представляется необходимым. Это будет сделано в ходе заседания (Высшего Евразийского экономического совета - ИФ) в узком составе", - подчеркнул он.

После заседания в узком формате, состоится и расширенный формат, где будут участвовать и делегации, а также представители государств-наблюдателей - президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Сейед Мохаммад Атабак.

В ходе ВЕЭС будут представлены доклады о выполнении стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года и о реализации планов по отдельным секторам услуг. Также будет представлена информация об итогах работы в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий. Кроме того, лидерам доложат об итогах двадцатилетней деятельности главного финансового органа союза - Евразийского банка развития.