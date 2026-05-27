Кремль считает, что повестка саммита ЕАЭС в Казахстане будет непростой из-за Армении

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Повестка дня саммита ЕАЭС в Казахстане будет непростой из-за евроустремлений Армении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Повестка дня непростая. Помимо самой интеграционной тематики, вы знаете, что есть непростая ситуация с Арменией. Армения берет курс на интеграцию с другим объединением. Это - взаимоисключающие процессы", - сказал он журналистам.

Представитель Кремля напомнил, что в Армении законодательно закреплена цель интеграции с ЕС.

"Конечно, это будет тема для обсуждения", - добавил он.

При этом Песков отметил, что для многих стран стремление в ЕС оказывается безуспешной мечтой. В качестве примера он привел Турцию, которая пытается стать членом союза в течение десятилетий.

"Не нам судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно мы можем констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС. Это стабильно несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП страны. Будет ли это обеспечивать ЕС, это нужно, наверное, решать самим армянам, а не нам. А нам надо заботиться о нашей интеграции, о Евразийском союзе", - добавил Песков.