Поиск

"Интурист" завершит вывоз из Турции пассажиров Air Anka 5 июня

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Туроператор "Интурист" вывезет застрявших в Анталье туристов, которые должны были возвращаться в Россию отмененными рейсами авиакомпании Air Anka, до 5 июня включительно, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Планируем завершить вывоз туристов из Анталии, чей обратный вылет планировался на Air Anka, в срок до 5 июня включительно. Вывоз проходит в рабочем режиме по факту поступления информации о появлении мест на тот или иной рейс. Туристам было обеспечено продление проживания в отелях за счет туркомпании", - заявила пресс-служба туроператора.

Путешественникам, чей тур был запланирован на рейсах Air Anka, предложены различные варианты решения ситуации в зависимости от региона вылета, включая 100% возврат денежных средств или пересадку на другие авиакомпании.

Также туристов и агентов призвали быть на связи друг с другом и туроператором.

Авиакомпания Air Anka начала отменять рейсы в Россию из-за того, что Росавиация не продлила разрешение на полеты после 25 мая. В результате случившегося в Анталье застряли 2-3 тысячи российских туристов.В основном на рейсах перевозчика летали клиенты туроператоров Anex и "Интурист".

Интурист РСТ Росавиация Анталья Турция Air Anka Anex
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МИД Румынии вызвали российского посла

 В МИД Румынии вызвали российского посла

Что случилось этой ночью: пятница, 29 мая

Уолл-стрит обновила рекорды на геополитике, статданных и новостях компаний

 Уолл-стрит обновила рекорды на геополитике, статданных и новостях компаний

Ракета Blue Origin взорвалась в ходе испытаний на стартовой площадке во Флориде

 Ракета Blue Origin взорвалась в ходе испытаний на стартовой площадке во Флориде

Минфин США ожидает решения Конгресса по проекту банкноты $250 с портретом Трампа

 Минфин США ожидает решения Конгресса по проекту банкноты $250 с портретом Трампа

Минфин США пополнил антииранские санкционные списки восемью танкерами

 Минфин США пополнил антииранские санкционные списки восемью танкерами

Трамп заявил, что США могут возобновить атаки на Иран

Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 27 июня

 Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 27 июня

Бессент заявил, что Трамп не пойдет на невыгодное соглашение с Ираном

Глава Минфина США заявил, что санкции Трампа против РФ сильнее, чем были при Байдене

 Глава Минфина США заявил, что санкции Трампа против РФ сильнее, чем были при Байдене
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9634 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2382 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов