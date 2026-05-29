"Интурист" завершит вывоз из Турции пассажиров Air Anka 5 июня

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Туроператор "Интурист" вывезет застрявших в Анталье туристов, которые должны были возвращаться в Россию отмененными рейсами авиакомпании Air Anka, до 5 июня включительно, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Планируем завершить вывоз туристов из Анталии, чей обратный вылет планировался на Air Anka, в срок до 5 июня включительно. Вывоз проходит в рабочем режиме по факту поступления информации о появлении мест на тот или иной рейс. Туристам было обеспечено продление проживания в отелях за счет туркомпании", - заявила пресс-служба туроператора.

Путешественникам, чей тур был запланирован на рейсах Air Anka, предложены различные варианты решения ситуации в зависимости от региона вылета, включая 100% возврат денежных средств или пересадку на другие авиакомпании.

Также туристов и агентов призвали быть на связи друг с другом и туроператором.

Авиакомпания Air Anka начала отменять рейсы в Россию из-за того, что Росавиация не продлила разрешение на полеты после 25 мая. В результате случившегося в Анталье застряли 2-3 тысячи российских туристов.В основном на рейсах перевозчика летали клиенты туроператоров Anex и "Интурист".