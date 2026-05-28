Захарова заявила, что курс Армении на сближение с Западом размывает ее партнерство с РФ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Линия Еревана на сближение с Западом размывает взаимовыгодное партнерство России и Армении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Такая линия властей Армении размывает взаимовыгодное стратегическое партнерство между нашими странами, создает риски потери Ереваном всех получаемых от него преимуществ", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, Россия, "как и прежде", считает Армению своим "естественным партнером на Южном Кавказе". "Армянский народ считаем братским, хотим для него мира и процветания", - сказала она.

По словам Захаровой, Москва слышит "заявления армянских официальных лиц о намерении Еревана сохранить отношения с Россией, о том, что там не позволят кому-либо использовать республику против нашей страны".

"Однако судить мы привыкли не по словам только, но еще и по делам. А они с упомянутыми словами почему-то все больше и больше расходятся. Россия никогда не была против диверсификации Арменией внешних связей, однако сегодняшнюю линию властей Армении едва ли так можно назвать, вряд ли вообще можно говорить о ее сбалансированности в контексте России", - отметила представитель МИД РФ.

Как пояснила Захарова, "серьезные инициативы" с российским участием "Ереван почему-то затягивает, почему-то замораживает, но при этом ведет системную работу по внедрению этих якобы евростандартов (...), подписывает различные меморандумы, некие рамочные планы с западными столицами".

"Наверное, все бы ничего, есть только важный нюанс - эти самые западные столицы объявили России настоящую гибридную войну. (...) Так с кем же Ереван заключает вот эти все, ну в общем, вполне себе стратегические договоренности о планах и намерениях?" - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

"Также отмечаем демонстративное попустительство команды (премьер-министра Армении) Никола Воваевича Пашиняна целенаправленной кампании Запада по стимулированию антироссийских настроений", - сказала Захарова.

"Конечно, нас не может не беспокоить курс армянского руководства на сближение с североатлантическим сообществом, магистральная политическая линия которого заточена именно против Москвы", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что "Россия остается ведущим экономическим и инвестиционным партнером Армении".

"По итогам 2025 года доля России во внешней торговле Армении составила около 36%. (...) Армянские граждане пользуются определенными послаблениями в плане временного проживания и работы в нашей стране. Россия - это гарант энергетического, продовольственного секторов или, лучше даже сказать, безопасности Армении. Республика получает российский газ по льготным ценам. Наша страна практически полностью закрывает потребности республики в газе, топливе, в жизненно важных продуктах - например, в зерне, причем поставляются они также по ценам ниже рыночных", - пояснила представитель внешнеполитического ведомства.

"Конечно, путь дальнейшего развития своей страны армянские граждане выберут сами, это им решать. Просто хотелось бы подчеркнуть, что Россия заинтересована в подлинно суверенной и независимой Армении, которую мы всегда воспринимали как равного партнера и друга", - заключила Захарова.

ЦИК создаст новый сервис для избирателей из-за проблем с комплексами обработки бюллетеней

Отмена рейсов Air Anka и Tailwind Airlines из Антальи затронула около 3 тысяч туристов

МВД возбудило дело о вымогательстве у основателя ГК "Дело"

Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад" в зоне СВО

ЦИК оценил долю голосующих бумажными бюллетенями россиян в минимум 90%

Россельхознадзор запретил ввоз некоторых видов овощей, зелени и клубники из Армении

Цивилев подтвердил информирование Армении об экономических последствиях сближения с ЕС

Строительство первой АЭС в Казахстане обойдется в $16,4 млрд

Глава Минэнерго Цивилев заявил, что экспорт ДТ и керосина пока продолжается

Камазовский Natcar провел первую беспилотную перевозку на тягачах между РФ и Казахстаном

