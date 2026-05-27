Поиск

Пашинян заявил, что Армения на данный момент не собирается выходить из ЕАЭС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не собирается покидать ЕАЭС.

"Армения на данный момент не только не собирается выходить из ЕАЭС, но я единственный чиновник ЕАЭС, который одновременно является членом двух высших управляющих органов (Высший Евразийский экономический совет и Евразийский межправительственный совет - ИФ)", - сказал Пашинян на встрече с избирателями в рамках агитационной кампании в среду.

В РоссииРФ приостановит соглашение с Ереваном по газу в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕСЧитать подробнее

По его словам, все звучащие заявления о возможном выходе Армении из ЕАЭС безосновательны. "Те, кто делают такие заявления, не понимают, что роют могилу ЕАЭС", - сказал Пашинян.

По его словам, после парламентских выборов 7 июня он возобновит работу в ЕАЭС.

"В предстоящем заседании ЕАЭС примет участие и.о. премьера, вице-премьер. После 7 июня, в случае получения мандата, я вернусь к работе, и вы увидите, что все панические заявления будут нейтрализованы. Я вернусь в формат ЕАЭС, прямо посмотрю в глаза коллегам, выложу все аргументы на стол", - сказал Пашинян.

Он добавил: когда президент Белоруссии Александр Лукашенко говорит: "А кому нужна Армения?" - это заявление должно иметь политическое последствие. "И последствием является то, что Армения никогда не останется без альтернативы. Мы не останемся в надежде на одну дорогу, одну трубу, одного союзника", - заявил премьер Армении.

Армения Никол Пашинян ЕАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 27 мая

Трамп заявил, что Ормузский пролив не должна контролировать ни одна страна

 Трамп заявил, что Ормузский пролив не должна контролировать ни одна страна

Белый дом опроверг сообщения иранских СМИ о проекте договоренностей с США

 Белый дом опроверг сообщения иранских СМИ о проекте договоренностей с США

Трамп заявил, что США не намерены смягчать санкции против Ирана в обмен на обогащенный уран

Армения получила письмо РФ о возможности денонсации соглашения о поставках газа

Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

 Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

В МИД Франции вызвали посла РФ из-за ситуации на Украине

Путин прибыл с госвизитом в Казахстан

Аномально жаркая погода сохраняется в странах Европы

 Аномально жаркая погода сохраняется в странах Европы

Финляндия заявила о нарушении российским военным самолетом ее воздушного пространства
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2358 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9612 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов