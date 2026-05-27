Пашинян заявил, что Армения на данный момент не собирается выходить из ЕАЭС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не собирается покидать ЕАЭС.

"Армения на данный момент не только не собирается выходить из ЕАЭС, но я единственный чиновник ЕАЭС, который одновременно является членом двух высших управляющих органов (Высший Евразийский экономический совет и Евразийский межправительственный совет - ИФ)", - сказал Пашинян на встрече с избирателями в рамках агитационной кампании в среду.

По его словам, все звучащие заявления о возможном выходе Армении из ЕАЭС безосновательны. "Те, кто делают такие заявления, не понимают, что роют могилу ЕАЭС", - сказал Пашинян.

По его словам, после парламентских выборов 7 июня он возобновит работу в ЕАЭС.

"В предстоящем заседании ЕАЭС примет участие и.о. премьера, вице-премьер. После 7 июня, в случае получения мандата, я вернусь к работе, и вы увидите, что все панические заявления будут нейтрализованы. Я вернусь в формат ЕАЭС, прямо посмотрю в глаза коллегам, выложу все аргументы на стол", - сказал Пашинян.

Он добавил: когда президент Белоруссии Александр Лукашенко говорит: "А кому нужна Армения?" - это заявление должно иметь политическое последствие. "И последствием является то, что Армения никогда не останется без альтернативы. Мы не останемся в надежде на одну дорогу, одну трубу, одного союзника", - заявил премьер Армении.