Число перехваченных США торговых судов в рамках блокады Ирана достигло 115

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - ВМС США с начала морской блокады перехватили уже 115 связанных с Ираном торговых судов, которые направлялись в порты этой страны или выходили из них, сообщило в пятницу Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 29 мая, 115 коммерческих судов были перенаправлены, чтобы исключить вход и выход грузов из иранских портов", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что CENTCOM продолжает неукоснительно обеспечивать соблюдение американской блокады иранских портов.

Накануне командование сообщало о перехвате 111 судов.

По данным CENTCOM, морская блокада Ирана обеспечивается круглосуточно. В настоящее время в операции задействованы более 20 американских военных кораблей, в том числе два авианосца, три больших десантных корабля с морской пехотой на борту, ракетные эсминцы и боевые корабли прибрежной зоны, которые находятся на дежурстве в Аравийском море, а также 100 истребителей, вертолетов и самолетов-заправщиков.

"Блокада применяется против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе", - заявили в CENTCOM.

Хроника 28 февраля – 29 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США CENTCOM Оманский залив Персидский залив
