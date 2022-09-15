Европарламент объявил Венгрию автократией

По мнению подавляющего большинства евродепутатов, страна не является полноценной демократией

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Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - По выводам доклада Европейского парламента (ЕП), ситуация с демократией в Венгрии настолько ухудшилась, что ее политическая система превратилась в "электоральную автократию".

"Доклад парламента показывает, как преднамеренные усилия венгерского правительства привели к "электоральной автократии", - говорится в коммюнике ЕП, опубликованном в Страсбурге.

В нем сообщается, что Европарламент осуждает "преднамеренные и систематические усилия правительства Венгрии" по подрыву европейских ценностей и требует результатов от процесса по статье 7 договора о Европейском союзе.

"Отсутствие прогресса в процессе по статье 7 будет равносильно нарушению Советом (ЕС) верховенства права", - говорится в докладе, одобренном Европарламентом в четверг 433 голосами "за" при 123 "против" и 28 воздержавшихся.

"Выводы этого доклада ясны и бесповоротны: Венгрия не является демократией. Для парламента как никогда важно было занять эту позицию, учитывая тревожные темпы отступления от верховенства права в Венгрии", - заявила докладчик ЕП Гвендолин Дельбос-Корфилд.

По ее словам, "это должно стать тревожным звонком для Совета и Европейской комиссии".

Евродепутаты считают, что бездействие ЕС в отношении развития ситуации в Венгрии усугубило откат в сфере демократических ценностей. Евродепутаты требуют, чтобы средства, выделяемые на антикризисное восстановление экономики страны, были удержаны. Также, по их мнению, выплаты из фондов сплочения должны быть пересмотрены, пока страна не выполнит рекомендации ЕС и соответствующие постановления Суда ЕС и Европейского суда по правам человека.

В Страсбурге напоминают, что ЕП в 2018 году инициировал процедуру по статье 7 в отношении Венгрии – об угрозе ценностям ЕС: "уважению человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам".

Согласно договору о ЕС, по предложению одной трети государств-членов, Европейского парламента или Европейской комиссии Совет ЕС, большинством в четыре пятых своих членов после одобрения ЕП "может констатировать существование явной угрозы серьезного нарушения каким-либо государством-членом ценностей" Европейского союза.

"Отсутствие решительных действий ЕС способствовало возникновению "гибридного режима электоральной автократии", то есть конституционной системы, в которой происходят выборы, но отсутствует уважение к демократическим нормам и стандартам", - приводятся в коммюнике слова из выступлений депутатов Европарламента.

Институты ЕС должны действовать и нести ответственность, заявляют европейские депутаты. Они выражают сожаление о неспособности Совета ЕС добиться существенного прогресса в противодействии отступлению от демократии.

Среди основных аспектов, вызывающих обеспокоенность Европарламента, называются функционирование его конституционной и избирательной системы, независимость судебной власти, коррупция и конфликты интересов и свобода выражения мнений, включая плюрализм средств массовой информации.