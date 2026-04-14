Мадьяр заявил о готовности принимать решения ради разблокировки замороженных фондов ЕС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил по итогам разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что примет все необходимые шаги, нацеленные на то, чтобы разблокировать предназначенные для Будапешта средства из замороженных фондов ЕС.

"Новое правительство примет важные политические решения о том, как разблокировать эти фонды и инвестировать их", - написал Мадьяр в соцсети Х.

"Еврокомиссия будет тщательно работать вместе с нами, чтобы уложиться в крайне сжатые сроки и добиться результатов", - добавил лидер "Тисы".

Он подчеркнул, что в ходе разговора с фон дер Ляйен они согласились, что разблокировка этих средств является приоритетом.

В конце 2022 года Евросоюз решил заморозить выделение Венгрии около 30 млрд евро в связи с опасениями по поводу несоблюдения принципов верховенства права и недостаточных мер борьбы против коррупции.

Позже часть из них была разморожена. Согласно западным СМИ, по состоянию на 2026 год у Венгрии остается около 17 млрд евро в замороженных фондах ЕС.