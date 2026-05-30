Военные США нанесли удар по судну, перевозившему наркотики в Тихом океане

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли удар по судну, которое, по данным разведки США, перевозило наркотики в восточной части Тихого океана, сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM).

"Оперативная группа Southern Spear ("Южное копье") нанесла удар по судну, которое эксплуатировалось террористической организацией. По данным разведки, оно направлялось по известному маршруту наркотрафика на востоке Тихого океана (...). В ходе операции три наркотеррориста были убиты", - говорится в сообщении.

С сентября прошлого года США нанесли 60 ударов по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море и в восточной части Тихого океана, на которых, по утверждению американской разведки, перевозились наркотики. В результате ударов были убиты 197 человек.

США Карибское море Тихий океан
