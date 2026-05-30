Хегсет заявил, что США готовы снова нанести удары по Ирану в случае провала переговоров

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США готовы возобновить удары по Ирану, если переговоры по ядерной программе Тегерана провалятся, заявил министр войны США Пит Хегсет, выступая на международном форуме по безопасности "Шангри-Ла" в Сингапуре.

Хегсет сообщил, что в пятницу разговаривал с президентом США Дональдом Трампом. По словам министра, администрация готова выйти из переговоров, если Иран откажется принять ограничения на свои ядерные амбиции.

Хегсет отметил, что в ходе разговора Трамп ему сказал, что "любая сделка будет хорошей. Отличной". Президент подчеркнул, что "если Иран не хочет заключать отличную сделку, которая гарантирует, что он не получит ядерное оружие, пусть разбирается с парнем слева от меня", имея в виду министра войны, добавил глава Пентагона.

"Мы более чем способны", - заявил Хегсет, говоря о потенциальном возобновлении военных действий. "Наши запасы более чем подходят для этого как там, так и по всему миру", - указало он.

Заявление главы Пентагона прозвучали спустя несколько часов после совещания Трампа с членами администрации в Ситуационном центре, где обсуждались дальнейшие шаги на переговорах с Ираном.