Поиск

Хегсет заявил, что США готовы снова нанести удары по Ирану в случае провала переговоров

Хегсет заявил, что США готовы снова нанести удары по Ирану в случае провала переговоров
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США готовы возобновить удары по Ирану, если переговоры по ядерной программе Тегерана провалятся, заявил министр войны США Пит Хегсет, выступая на международном форуме по безопасности "Шангри-Ла" в Сингапуре.

Хегсет сообщил, что в пятницу разговаривал с президентом США Дональдом Трампом. По словам министра, администрация готова выйти из переговоров, если Иран откажется принять ограничения на свои ядерные амбиции.

Хегсет отметил, что в ходе разговора Трамп ему сказал, что "любая сделка будет хорошей. Отличной". Президент подчеркнул, что "если Иран не хочет заключать отличную сделку, которая гарантирует, что он не получит ядерное оружие, пусть разбирается с парнем слева от меня", имея в виду министра войны, добавил глава Пентагона.

"Мы более чем способны", - заявил Хегсет, говоря о потенциальном возобновлении военных действий. "Наши запасы более чем подходят для этого как там, так и по всему миру", - указало он.

Заявление главы Пентагона прозвучали спустя несколько часов после совещания Трампа с членами администрации в Ситуационном центре, где обсуждались дальнейшие шаги на переговорах с Ираном.

Хроника 28 февраля – 30 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Пентагон США Тегеран Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хегсет заявил, что США готовы снова нанести удары по Ирану в случае провала переговоров

 Хегсет заявил, что США готовы снова нанести удары по Ирану в случае провала переговоров

Трамп на встрече с командой не принял решения о дальнейших действиях в отношении Ирана

Армянский дрейф и семь основ дружбы и добрососедства. Обобщение

 Армянский дрейф и семь основ дружбы и добрососедства. Обобщение

Путин назвал законными целями все места запусков дронов против России

Путин сказал о готовности РФ провести расследование после падения дрона в Румынии

 Путин сказал о готовности РФ провести расследование после падения дрона в Румынии

Трамп заявил, что планирует в пятницу принять решение по Ирану

 Трамп заявил, что планирует в пятницу принять решение по Ирану

Глава ЕК и премьер Венгрии согласовали условия для разблокировки замороженных 16,4 млрд евро

 Глава ЕК и премьер Венгрии согласовали условия для разблокировки замороженных 16,4 млрд евро

Захарова анонсировала ответ Москвы на закрытие консульства в Румынии

Румыния закрывает консульство России в Констанце

 Румыния закрывает консульство России в Констанце
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9645 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2391 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов