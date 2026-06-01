Российский посол в Сербии рассчитывает на рационализм Белграда в контексте введения виз

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко надеется, что сербские власти проявят рационализм при обсуждении вопроса о возможной отмене безвизового режима с Россией. Он сказал об этом телеканалу РТРС.

"Выбор, конечно, исключительно за Сербией, но мы считаем, что Сербия и соответствующие структуры учтут мнение большинства своего населения, прежде чем принимать какое-либо решение. Если такое обсуждение вообще состоится, я считаю, что окончательное решение будет рациональным и не нанесет вреда ни Сербии, ни нашим дружественным отношениям", - сказал дипломат.

По его словам, "ясно, что безвизовый режим приносит Сербии огромную пользу во всех смыслах".

"Это выгодно и деловым людям, ведь развиваются деловые и многие другие контакты между двумя странами", - добавил Боцан-Харченко.

Он отметил, что "вопрос отмены безвизового режима обсуждается с 2022 года, и это один из самых важных вопросов для ЕС (на переговорах о дальнейшем сближении Сербии с ЕС - ИФ)".

Ранее о том, что в Сербии задумались о введении виз для россиян, сообщили СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, сказал, что подобные решения обычно получают зеркальный ответ.