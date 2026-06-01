Швеция объявила о своей новой арктической стратегии

Фото: Leon Neal/Getty Images

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард представила в понедельник новую арктическую стратегию правительства, в которой уточняются интересы и приоритеты шведской арктической политики, сообщила пресс-служба МИД страны.

"Роль Швеции в Арктике - это вопрос как внешней, так и внутренней политики. Новая арктическая стратегия отражает серьезную ситуацию в области безопасности и возросший международный интерес к региону. Для нас, как для арктического государства, это означает особую ответственность и большее влияние Швеции", - цитирует пресс-служба главу МИД.

Новая арктическая стратегия отражает изменившуюся ситуацию в области безопасности - самую серьезную для Швеции со времен Второй мировой войны, говорится в пресс-релизе.

МИД отмечает, что вступление в НАТО привело к новой роли Швеции в регионе. Сдерживающий потенциал и оборона альянса на Крайнем Севере усиливаются благодаря членству Швеции и Финляндии. Географическое положение Швеции также укрепляет связь в сфере безопасности между Балтийским морем, Крайним Севером и Арктикой. Это также открывает расширенные возможности для сотрудничества с другими арктическими странами НАТО, подчеркивается в сообщении.

Стратегия представлена в Риксдаг (парламент) для рассмотрения.

