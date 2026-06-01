Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Крошечный синий осьминог с Галапагосских островов, необычная пара ястребиных орлов, а также результаты третьей фазы клинических испытаний препарата для лечения хронического гепатита B

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Зоологи проанализировали музейный экземпляр окрашенного в синий цвет очень мелкого осьминога, пойманного в 2015 году на морском дне на северо-западе Галапагосского архипелага, и выделили его в новый вид Microeledone galapagensis. Ученые не хотели портить единственный доступный образец потенциально нового вида. Поэтому вместо того, чтобы вскрывать осьминога, они заглянули внутрь его тела с помощью микрокомпьютерной томографии. Больше всего внешним и внутренним строением моллюск напоминает Microeledone mangoldi с юго-запада Тихого океана, но отличается распределением пигмента внутри мантии и меньшим размером задних слюнных желез.

- В 2022 году орнитологи зафиксировали, как две ястребиные орлицы из Испании сформировали однополую пару. В 2024 и в 2025 в их гнездо подсaживaли птенцов. Самкам удалось поднять на крыло всех. Ранее не сообщалось о парах ястребиных орлов, которые состояли бы только из самок. Вероятной причиной этого называют нехватку самцов в местной популяции или недостаток свободных гнездовых территорий для молодых особей. Возможно также, что состоящие только из самок пары встречаются у ястребиных орлов чаще, чем принято считать, но остаются незамеченными. Тем не менее орнитологам удалось вернуть в природу трех вылупившихся в неволе птенцов ястребиного орла, что пойдет на пользу популяции вида.

- У людей с атопическом дерматитом намного чаще возникает отслоение сетчатки по сравнению со здоровой когортой. К таким выводам пришли американские ученые в ходе масштабного ретроспективного когортного исследования. Ученые проанализировали данные более 270 тыс. человек с атопическим дерматитом и из сопоставимой контрольной группы. За пять лет наблюдения у пациентов с атопическим дерматитом значительно чаще развивалось отслоение сетчатки и чаще проводились операции по ее восстановлению.

- Ученые исследовали останки мужчины, которого на рубеже XVI–XVII веков похоронили на севере Финляндии. Этот саам (саамы – это один из финно-угорских народов, относящихся к уральской языковой семье) родился в той же местности, где его похоронили, но при этом значительную часть жизни провел вдали от родных мест – наиболее вероятно, что этим местом была Исландия. По одной из версий, если захоронение датируется началом XVII века, а мужчине на момент смерти было около 40 лет, то его миграция совпадает по времени с русско-шведскими войнами, которые шли в 1570-1595 годах, когда территория Финляндии была ареной вооруженных конфликтов. Поэтому можно предположить и то, что ребенок отправился на далекий остров, спасаясь от насилия.

- Множество очагов слабых внутриплитных землетрясений на глубинах более 70 км обнаружили сейсмологи на краю Восточной Антарктиды, под ледником Дэвида. Около половины из них классифицированы как промежуточные.

- Французские ученые разработали препарат на основе бактериофага, который доставляет систему CRISPR-Cas12 в клетки энтерогеморрагической кишечной палочки. Система фрагментирует ДНК бактерии в области гена шига-токсина.

- NASA заключило контракты с частными компаниями на создание пилотируемых луноходов и их доставку в южный полярный регион, а также поделилось планом работ по проекту прыгающих дронов MoonFall. Компания Lunar Outpost обещает создать луноход Pegasus к концу 2027 года, компании Astrolab необходимо успеть разработать свой ровер CLV-1 до 2028 года. Луноходы должны уметь перемещать по Луне людей и грузы и управляться как вручную, так и дистанционно. Каждый луноход будет иметь максимальную массу почти в одну тонну и дальность хода до 200 километров и доставляться на Луну в сложенном виде. Контракт на доставку обоих луноходов в регион южного полюса Луны получила компания Blue Origin. В рамках ранее анонсированного проекта MoonFall в НАСА создадут четыре зонда, которые будут доставлены к Луне в 2028 году при помощи модуля Elytra, создаваемого компанией Firefly Aerospace. Отмечается, что эти дроны смогут выступать маяками или потенциальными вышками связи и после завершения своей работы.

- Ученые из 22 стран представили результаты третьей фазы клинических испытаний антисмыслового нуклеотида бепировирсена для лечения хронического гепатита B. Полугодичный курс его введения приводил к функциональному излечению каждого пятого пациента при отмене противовирусных препаратов. Бепировирсен снижает уровни ДНК вируса гепатита В и помимо прямого противовирусного эффекта стимулирует иммунный ответ на инфекцию – индукцию цитокинов и активацию иммунных клеток.

