Совет ЕС и Европарламент договорились по новому закону о возврате незаконных мигрантов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил вечером в понедельник, что достиг предварительного соглашения с Европарламентом о новом регламенте, определяющем порядок возвращения незаконно находящихся в стране граждан третьих стран.

"Новый регламент ускорит процесс возвращения и увеличит число возвращающихся лиц, не имеющих законного права находиться в ЕС. Миграция является одним из главных приоритетов председательства Кипра, и сегодняшнее знаковое соглашение укрепляет доверие к миграционной политике ЕС и дополняет Пакт ЕС о миграции и предоставлении убежища, всегда в соответствии с правами человека", - заявил заместитель министра по вопросам миграции и международной защиты председательствующего в Совете ЕС Кипра Николас Иоаннидес.

По его словам, быстрое завершение этого вопроса в сжатые сроки отражает "стремление институтов ЕС к созданию свода правил об эффективном возвращении в рамках целостной миграционной системы".

Ожидается, что новый закон позволит ускорить и повысить эффективность общеевропейских процедур возвращения лиц, незаконно находящихся в государствах-членах Евросоюза.

Новые правила обязывают граждан третьих стран, не имеющих права находиться в государствах ЕС, сотрудничать с властями. Они также предусматривают "инструменты для усиления сотрудничества между государствами-членами и создание центров возвращения в странах, не входящих в ЕС, при соблюдении основных прав".

Новый регламент устанавливает строгие обязательства для лиц, не имеющих права находиться в ЕС, в частности, требование покинуть соответствующее государство-член и сотрудничать с национальными властями. Он также предусматривает последствия для лиц, не выполняющих обязательства по сотрудничеству, такие как сокращение пособий и выплат, предоставляемых в соответствии с национальным законодательством, или отказ в предоставлении стимулов для содействия добровольному возвращению.

В случаях, когда это позволяет национальное законодательство, государства-члены могут применять уголовные санкции, включая тюремное заключение, объясняет Совет ЕС в своём коммюнике.

В публикации также сообщается, что это предварительное соглашение теперь должно быть одобрено Советом ЕС и Европарламентом. Затем оно будет официально утверждено обоими институтами Евросоюза.