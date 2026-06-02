США продолжают высвобождать запасы нефти из стратегического резерва

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты продолжают быстро высвобождать запасы нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR), стремясь смягчить кризис поставок, вызванный войной с Ираном, сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что, согласно опубликованным накануне данным министерства энергетики США, только за прошлую неделю стратегический нефтяной резерв потерял еще 8 млн баррелей нефти. Неделей ранее было высвобождено 9,1 млн. баррелей. В SPR по-прежнему находится 357,1 млн баррелей нефти, но это наименьший объем с января 2024 года, согласно федеральным данным.

"При нынешних темпах высвобождения запасы резерва упадут ниже минимума, достигнутого при администрации Джо Байдена, к концу следующей недели", - написал обозреватель по энергетике и сырьевым товарам в агентства Bloomberg Хавьер Блас в соцсети X.

С начала военного конфликта с Ираном Соединенные Штаты высвободили из резерва около 58 млн баррелей, или 14%. В результате этих выпусков резервная нефтяная система постепенно теряет потенциальные возможности для компенсации проблем с поставками, отмечает телеканал.