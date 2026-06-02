Европейские фондовые индексы снизились на новостях из Ирана

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы ведущих экономик Западной Европы снизились в понедельник на сообщениях о прекращении мирных переговоров США и Ирана.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,76%, до 621,24 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,68%, германский DAX - 0,4%, французский CAC 40 - 0,45%, итальянский FTSE MIB - 0,52%, испанский IBEX 35 - 0,97%.

Иран в понедельник объявил о приостановке любой коммуникации с США после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану, сообщило иранское агентство Tasnim.

"Операции Израиля в Ливане являются нарушением режима прекращения огня, поскольку Ливан был одним из условий (на переговорах с США - ИФ). Пока Израиль не уйдет с оккупированных территорий в Ливане и не остановит операции в Газе, никаких переговоров не будет", - информирует агентство.

В сообщении отмечается, что "Иран планирует полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривает возможность дополнительных действий в Баб-эль-Мандебском проливе".

Статданные, опубликованные в понедельник, показали более слабое, чем ожидалось, снижение розничных продаж в Германии в апреле. Показатель уменьшился на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали его сокращение на 0,4%, по данным Trading Economics. Розничные продажи в ФРГ снижаются четыре месяца подряд.

Безработица в еврозоне в апреле осталась на уровне предыдущего месяца - 6,3%, сообщило статистическое управление Евросоюза.

Майские индексы менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе еврозоны, Германии, Франции и Испании, значения которых также были обнародованы в понедельник, снизились по сравнению с предыдущим месяцем. Французский индикатор опустился ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о спаде активности в секторе.

В Италии и Великобритании в минувшем месяце было отмечено повышение промышленных PMI.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 в понедельник стали акции британского бюджетного авиаперевозчика easyJet, подорожавшие на 10% на информации об интересе к нему со стороны американской инвесткомпании Castelake LP. Последняя заявила, что готова предложить не менее 403,23 пенса за акцию авиакомпании. Это на 1,3% выше стоимости бумаг easyJet на закрытие рынка в пятницу (398 пенсов). Castelake пока не обращалась с предложением к совету директоров easyJet, который, однако, уже назвал ее подход "враждебным".

Котировки бумаг технологических компаний выросли после сообщения японской Softbank Group о намерении инвестировать 45 млрд евро в строительство ЦОД во Франции. Уверенно подорожали акции Nokia (+8,6%), SAP (+8,1%), Sage Group (+7,7%), Softcat (+7,6%), Temenos (+7,1%).

Акции энергетических компаний выросли вслед за ценами на нефть, в том числе TotalEnergies - на 1,6%, Shell - на 2,5%, BP Plc - на 2,7%.

Лидером снижения в сводном европейском индексе стали акции онлайн-ритейлера Ocado, упавшие на 10%.

Капитализация британской финтех-компании Wise упала на 8,1%. Прокуратура Бельгии проводит расследование в отношении компании в связи с подозрениями в том, что её система использовалась для легализации преступных доходов на сумму свыше 500 млн евро. Предполагаемое отмывание денег связано с такими преступлениями, как мошенничество, коррупция и незаконный оборот наркотиков.

Заметно подешевели также акции Renk Group (-7,9%), Rheinmetall (-6,7%), Vistry Group (-6%), Saab и Hensoldt (-5,8%).