Саудовскую делегацию на ПМЭФ-2026 возглавит министр энергетики Абдулазиз бен Сальман

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В делегации Саудовской Аравии на Петербургском международном экономическом форуме будут более 200 представителей ключевых ведомств и компаний, а также три министра, сообщил оргкомитет ПМЭФ-2026. Возглавит делегацию министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

Также в ее состав войдут министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар бен Ибрагим Аль-Хурейф и министр транспорта и логистики Салех бин Насер Аль-Джасер.

Саудовская Аравия выступит страной-гостем ПМЭФ-2026. Королевство представит одну из крупнейших национальных экспозиций форума и масштабную деловую программу.

Центральным элементом участия Саудовской Аравии станет национальный павильон площадью 400 квадратных метров, объединяющий экспозиции Министерства энергетики, Министерства инвестиций, Министерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства, государственной программы "Сделано в Саудовской Аравии", а также ведущих представителей частного сектора страны, включая Saudi Aramco.

Также частью программы участия делегации в форуме станет бизнес-диалог "Россия - Саудовская Аравия", посвященный развитию инвестиционного, промышленного, энергетического, транспортно-логистического и агропромышленного сотрудничества.

ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня.