Поиск

Саудовскую делегацию на ПМЭФ-2026 возглавит министр энергетики Абдулазиз бен Сальман

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В делегации Саудовской Аравии на Петербургском международном экономическом форуме будут более 200 представителей ключевых ведомств и компаний, а также три министра, сообщил оргкомитет ПМЭФ-2026. Возглавит делегацию министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

Также в ее состав войдут министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар бен Ибрагим Аль-Хурейф и министр транспорта и логистики Салех бин Насер Аль-Джасер.

Саудовская Аравия выступит страной-гостем ПМЭФ-2026. Королевство представит одну из крупнейших национальных экспозиций форума и масштабную деловую программу.

Центральным элементом участия Саудовской Аравии станет национальный павильон площадью 400 квадратных метров, объединяющий экспозиции Министерства энергетики, Министерства инвестиций, Министерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства, государственной программы "Сделано в Саудовской Аравии", а также ведущих представителей частного сектора страны, включая Saudi Aramco.

Также частью программы участия делегации в форуме станет бизнес-диалог "Россия - Саудовская Аравия", посвященный развитию инвестиционного, промышленного, энергетического, транспортно-логистического и агропромышленного сотрудничества.

ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня.

Saudi Aramco Абдулазиз бен Сальман ПМЭФ Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Парламент Финляндии предупредил об удвоении расходов страны на оборону в будущем

Пашинян назвал политизированным запрет на ввоз в Россию армянских продуктов

Задержанный Францией танкер Tagor прибыл к берегам Бретани

 Задержанный Францией танкер Tagor прибыл к берегам Бретани

Мировой спрос на природный газ в следующие 30 лет вырастет на треть

Axios сообщил о разговоре Трампа с Нетаньяху о Ливане на повышенных тонах

 Axios сообщил о разговоре Трампа с Нетаньяху о Ливане на повышенных тонах

Brent подешевела до $94,24 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 2 июня

Фондовые индексы США слабо выросли, обновив рекордные максимумы

 Фондовые индексы США слабо выросли, обновив рекордные максимумы

Иран пригрозил прекратить диалог с США, если Израиль продолжит атаковать Ливан

 Иран пригрозил прекратить диалог с США, если Израиль продолжит атаковать Ливан

Иран с начала конфликта повредил 20 американских военных баз и объектов на Ближнем Востоке
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9680 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2436 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов