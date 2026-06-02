Поиск

В ООН предупредили о повышении температуры почти по всему миру из-за Эль-Ниньо

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует практически на всей планете температуры выше нормы летом в связи с природным феноменом Эль-Ниньо.

"По прогнозам, с июня по август практически по всему миру будут зарегистрированы температуры выше нормы", - говорится во вторник в пресс-релизе ВМО.

"С вероятностью в 80% эффект Эль-Ниньо продлится с июня по август 2026 года", - отмечает организация. Кроме того, согласно прогнозу, крайне вероятно, что эффект будет наблюдаться еще дольше - минимум до ноября.

Генсек ВМО Селеста Сауло заявила о необходимости "готовиться к потенциально интенсивному Эль-Ниньо, который вызовет в некоторых регионах засуху, а в других - дожди и увеличит риск аномальной жары". По ее словам, последний эпизод произошел в 2023-2024 гг., он вошел в пять самых сильных Эль-Ниньо за всю историю метеонаблюдений.

Эль-Ниньо характеризуется повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Этот феномен обычно вызывает дожди на юге Южной Америки, на юге США, на полуострове Сомали и в Центральной Азии. В то же время на север Южной Америки, на Карибские острова, в Австралию, Индонезию и Южную Азию Эль-Ниньо приносит засуху. Этот феномен происходит раз в 2-7 лет и длится около 9-12 месяцев.

ВМО - действующая при ООН организация.

ВМО ООН Эль-Ниньо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Володин заявил, что при выходе из ЕАЭС газ для жителей Армении подорожает почти в 4 раза

Парламент Финляндии предупредил об удвоении расходов страны на оборону в будущем

Пашинян назвал политизированным запрет на ввоз в Россию армянских продуктов

Задержанный Францией танкер Tagor прибыл к берегам Бретани

 Задержанный Францией танкер Tagor прибыл к берегам Бретани

Мировой спрос на природный газ в следующие 30 лет вырастет на треть

Axios сообщил о разговоре Трампа с Нетаньяху о Ливане на повышенных тонах

 Axios сообщил о разговоре Трампа с Нетаньяху о Ливане на повышенных тонах

Brent подешевела до $94,24 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 2 июня

Фондовые индексы США слабо выросли, обновив рекордные максимумы

 Фондовые индексы США слабо выросли, обновив рекордные максимумы

Иран пригрозил прекратить диалог с США, если Израиль продолжит атаковать Ливан

 Иран пригрозил прекратить диалог с США, если Израиль продолжит атаковать Ливан
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2437 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9680 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов