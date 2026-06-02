В ООН предупредили о повышении температуры почти по всему миру из-за Эль-Ниньо

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует практически на всей планете температуры выше нормы летом в связи с природным феноменом Эль-Ниньо.

"По прогнозам, с июня по август практически по всему миру будут зарегистрированы температуры выше нормы", - говорится во вторник в пресс-релизе ВМО.

"С вероятностью в 80% эффект Эль-Ниньо продлится с июня по август 2026 года", - отмечает организация. Кроме того, согласно прогнозу, крайне вероятно, что эффект будет наблюдаться еще дольше - минимум до ноября.

Генсек ВМО Селеста Сауло заявила о необходимости "готовиться к потенциально интенсивному Эль-Ниньо, который вызовет в некоторых регионах засуху, а в других - дожди и увеличит риск аномальной жары". По ее словам, последний эпизод произошел в 2023-2024 гг., он вошел в пять самых сильных Эль-Ниньо за всю историю метеонаблюдений.

Эль-Ниньо характеризуется повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Этот феномен обычно вызывает дожди на юге Южной Америки, на юге США, на полуострове Сомали и в Центральной Азии. В то же время на север Южной Америки, на Карибские острова, в Австралию, Индонезию и Южную Азию Эль-Ниньо приносит засуху. Этот феномен происходит раз в 2-7 лет и длится около 9-12 месяцев.

ВМО - действующая при ООН организация.