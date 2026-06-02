В Азербайджане создадут Национальное агентство кибербезопасности

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании новой специализированной государственной структуры в сфере кибербезопасности - Национальное агентство кибербезопасности (НАК).

Его создадут на базе Службы электронной безопасности. Новое агентство будет находиться в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В функции НАК войдут регулирование и контроль в сфере кибербезопасности и повышение устойчивости в этом направлении, в том числе координация деятельности субъектов информационной инфраструктуры; принятие превентивных мер по выявлению, расследованию и предотвращению действий, направленных на нарушение кибербезопасности информационных инфраструктур.