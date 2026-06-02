Таможня Узбекистана предотвратила провоз в Россию из Афганистана кураги с героином

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Таможня Узбекистана вместе с военнослужащими Службы госбезопасности пресекла на погранпосту попытку транзита через Узбекистан крупной партии героина, спрятанного в кураге, сообщил Государственный таможенный комитет республики.

На таможенном посту "Олот" на границе с Туркменистаном был досмотрен грузик, который следовал из Афганистана в Россию. Проверка с рентгеном выявила подозрительные вложения в упакованной кураге общей массой 18,6 тонны.

Углубленный досмотр установил, что в 13 картонных коробках среди сушеных абрикосов были спрятаны наркотические вещества. Согласно заключению судебно-криминалистической экспертизы, изъято почти 13 кг героина, стоимость которой на черном рынке может достигать $1,5 млн.

Возбуждено уголовное дело.