Власти Вьетнама изменили правила въезда на Фукуок для туристов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Иммиграционные власти Вьетнама изменили для туристов правила въезда на остров Фукуок, пишет Tạp chí Hàng không. Теперь иностранцам, в том числе российским туристам, будет необходимо заполнить анкету путешественника на иммиграционном портале prearrival.immigration.gov.vn и получить затем QR-код, который потребуется показать на паспортном контроле.

Правела изменились с 1 июня. Онлайн-анкета Pre-arrival Information (PAI) доступна на русском языке, ее можно заполнить за 72 часа до прибытия на Фукуок. В нее нужно внести паспортные данные, информацию о планируемом месте отдыха - даты рейсов и место проживания.

Во Вьетнаме уверены, что цифровая анкета позволит ускорить прохождение пограничных процедур и избавит туристов от длинных очередей.

"В то же время, заблаговременное предоставление пассажирами своей информации перед поездкой не только экономит время на регистрации, но и способствует формированию имиджа профессионального, современного и гостеприимного Вьетнама в преддверии саммита АТЭС 2027 года", - пишет Tạp chí Hàng không.

Позднее аналогичные требования планируют распространить на аэропорт Камрань, куда прибывает основной поток отдыхающих, выбравших Нячанг или Муйне.

Сейчас российские туристы могут посещать Вьетнам без визы на срок до 45 дней, включая дни прилета и отъезда.