Поиск

Власти Вьетнама изменили правила въезда на Фукуок для туристов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Иммиграционные власти Вьетнама изменили для туристов правила въезда на остров Фукуок, пишет Tạp chí Hàng không. Теперь иностранцам, в том числе российским туристам, будет необходимо заполнить анкету путешественника на иммиграционном портале prearrival.immigration.gov.vn и получить затем QR-код, который потребуется показать на паспортном контроле.

Правела изменились с 1 июня. Онлайн-анкета Pre-arrival Information (PAI) доступна на русском языке, ее можно заполнить за 72 часа до прибытия на Фукуок. В нее нужно внести паспортные данные, информацию о планируемом месте отдыха - даты рейсов и место проживания.

Во Вьетнаме уверены, что цифровая анкета позволит ускорить прохождение пограничных процедур и избавит туристов от длинных очередей.

"В то же время, заблаговременное предоставление пассажирами своей информации перед поездкой не только экономит время на регистрации, но и способствует формированию имиджа профессионального, современного и гостеприимного Вьетнама в преддверии саммита АТЭС 2027 года", - пишет Tạp chí Hàng không.

Позднее аналогичные требования планируют распространить на аэропорт Камрань, куда прибывает основной поток отдыхающих, выбравших Нячанг или Муйне.

Сейчас российские туристы могут посещать Вьетнам без визы на срок до 45 дней, включая дни прилета и отъезда.

Вьетнам Фукуок Камрань Нячанг Муйне
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Володин заявил, что при выходе из ЕАЭС газ для жителей Армении подорожает почти в 4 раза

Парламент Финляндии предупредил об удвоении расходов страны на оборону в будущем

Пашинян назвал политизированным запрет на ввоз в Россию армянских продуктов

Задержанный Францией танкер Tagor прибыл к берегам Бретани

 Задержанный Францией танкер Tagor прибыл к берегам Бретани

Мировой спрос на природный газ в следующие 30 лет вырастет на треть

Axios сообщил о разговоре Трампа с Нетаньяху о Ливане на повышенных тонах

 Axios сообщил о разговоре Трампа с Нетаньяху о Ливане на повышенных тонах

Brent подешевела до $94,24 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 2 июня

Фондовые индексы США слабо выросли, обновив рекордные максимумы

 Фондовые индексы США слабо выросли, обновив рекордные максимумы

Иран пригрозил прекратить диалог с США, если Израиль продолжит атаковать Ливан

 Иран пригрозил прекратить диалог с США, если Израиль продолжит атаковать Ливан
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 157 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9686 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2438 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов