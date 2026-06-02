Рубио заявил об активных контактах лидера Ирана с США в письменном виде и через посредников

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и участвует в переговорном процессе о завершении конфликта Тегерана с Вашингтоном, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио.

На слушаниях в Сенате США он ответил утвердительно на вопрос о том, жив ли иранский лидер. "У нас есть данные, указывающие на то, что он все активнее, на определенном уровне участвует в контактах. При этом все послания от него поступают в письменном виде и через посредников", - добавил Рубио.

В последние месяцы западные СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения во время американо-израильских ударов по иранской территории. Сам лидер пока не появляется на публике.

Моджтаба Хаменеи ранее в этом году занял пост верховного лидера Ирана, став преемником его отца, Али Хаменеи, погибшего во время ударов США и Израиля по Тегерану.