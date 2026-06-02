Поиск

Рубио заявил об активных контактах лидера Ирана с США в письменном виде и через посредников

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и участвует в переговорном процессе о завершении конфликта Тегерана с Вашингтоном, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио.

На слушаниях в Сенате США он ответил утвердительно на вопрос о том, жив ли иранский лидер. "У нас есть данные, указывающие на то, что он все активнее, на определенном уровне участвует в контактах. При этом все послания от него поступают в письменном виде и через посредников", - добавил Рубио.

В последние месяцы западные СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения во время американо-израильских ударов по иранской территории. Сам лидер пока не появляется на публике.

Моджтаба Хаменеи ранее в этом году занял пост верховного лидера Ирана, став преемником его отца, Али Хаменеи, погибшего во время ударов США и Израиля по Тегерану.

США Иран Марко Рубио Моджтаба Хаменеи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 2 июня

Глава Госдепа сообщил о согласии Ирана обсуждать с США ядерный вопрос

Иранский генерал назвал неизбежным возобновление военного конфликта с США

В МИД РФ заявили о продолжении диалога между Москвой и Вашингтоном

Трамп назначил главу агентства по финансированию жилья и.о. директора Нацразведки

 Трамп назначил главу агентства по финансированию жилья и.о. директора Нацразведки

Воздушное сообщение в Бельгии приостановлено из-за забастовки авиадиспетчеров

Премьер Венгрии не исключил встречу с Зеленским на следующей неделе

Володин заявил, что при выходе из ЕАЭС газ для жителей Армении подорожает почти в 4 раза

Парламент Финляндии предупредил об удвоении расходов страны на оборону в будущем

Пашинян назвал политизированным запрет на ввоз в Россию армянских продуктов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9689 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2444 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 157 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов