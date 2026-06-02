Путин и Лукашенко обсудили подготовку к Форуму регионов РФ и Белоруссии

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили в телефонном разговоре ряд вопросов, в том числе предстоящий форум регионов двух стран, а также введение российской стороной новой системы СПОТ (системы контроля за импортом), сообщил белорусский телеграм-канал "Пул Первого".

По его данным, разговор состоялся во вторник вечером.

"Затрагивался вопрос организации и проведения XIII Форума регионов Белоруссии и России, который состоится в Минске и Минской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главной темой разговора президентов стали актуальные вопросы двусторонних отношений, международная повестка дня и обстановка в регионе.

"Также в числе обсуждавшихся тем - торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ", - добавил "Пул Первого".