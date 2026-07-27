В Исландии начался референдум о возобновлении переговоров по вступлению в ЕС
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Исландии началось досрочное голосование на референдуме о возобновлении переговоров по присоединению к Евросоюзу, сообщает в понедельник газета Le Figaro.
Гражданам предстоит ответить на вопрос: "Должна ли Исландия возобновить переговоры о присоединении к ЕС?".
Основная часть референдума пройдет 29 августа.
Согласно опубликованному в конце июня опросу Gallup, 52% респондентов выступают за возобновление переговоров, тогда как 48% опрошенных - против.
Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, однако в 2015 году переговоры официально прекратились.
Исландия входит в Европейскую экономическую зону и Шенгенскую зону, однако не является членом Таможенного союза ЕС.