В Исландии начался референдум о возобновлении переговоров по вступлению в ЕС

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Исландии началось досрочное голосование на референдуме о возобновлении переговоров по присоединению к Евросоюзу, сообщает в понедельник газета Le Figaro.

Гражданам предстоит ответить на вопрос: "Должна ли Исландия возобновить переговоры о присоединении к ЕС?".

Основная часть референдума пройдет 29 августа.

Согласно опубликованному в конце июня опросу Gallup, 52% респондентов выступают за возобновление переговоров, тогда как 48% опрошенных - против.

Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, однако в 2015 году переговоры официально прекратились.

Исландия входит в Европейскую экономическую зону и Шенгенскую зону, однако не является членом Таможенного союза ЕС.