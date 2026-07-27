Лукашенко предложил России объединить усилия в сфере биотехнологий

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - К объединению усилий в сфере биотехнологий с Российской Федерацией призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щёголевым, которая прошла в Минске.

"Глава государства (президент Белоруссии Александр Лукашенко - ИФ) предложил российской стороне объединить усилия в сфере биотехнологий, в частности по совместной работе Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) с аналогичными предприятиями в России", - сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Там отметили, что во время визита в Белоруссию Щеголев посетил БНБК.

"Хорошо, что побывали на БНБК. Хотел вас просить, чтобы вы нам помогали в том плане, чтобы мы объединили усилия. Потому что в вашем округе немало сделано в этом направлении", - сказал Лукашенко.

"И все, что есть в России в этом плане, особенно в вашем округе, и в Белоруссии, должно работать в едином ключе", - добавил он.