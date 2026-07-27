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В Бельгии смертность во время жары стала самой высокой в Европе

В Бельгии смертность во время жары стала самой высокой в Европе
Фото: EMILE WINDAL/Belga/Sipa USA/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Избыточная смертность во время жары в конце июня в Бельгии оказалась выше, чем где-либо еще в Европе, сообщила в понедельник фламандская газета Het Nieuwsblad на основе данных европейской сети мониторинга избыточной смертности EuroMOMO.

В Бельгии во время аномальной жары произошло более 2 тыс. дополнительных смертей по сравнению с обычным уровнем. С избыточной смертностью в 48% страна пострадала сильнее, чем, например, Франция (+23%) и Нидерланды (+13%), где температура была аналогично высокой.

Люди в более бедных регионах сильнее пострадали от жары. "Существует, например, значительная разница между Фландрией и Валлонией. И здесь есть неоспоримый социально-экономический аспект", - приводит издание слова исследователя из Лёвенского университета Герта Моленбергса.

"В большом отдельно стоящем доме с зеленью вокруг менее жарко, чем в маленькой квартире, где слишком много людей", - добавил он.

Но даже если рассматривать Фландрию отдельно, регион все равно пострадал больше (+31%), чем Франция и Нидерланды. "Нам нужно пересмотреть наш подход к хаотичному строительству", - считает Моленбергс.

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Бельгия
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