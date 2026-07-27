Минобороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате БПЛА, запущенных из Ирака

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили БПЛА, стартовавшие с территории Ирака, сообщает в понедельник телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на представителя Минобороны королевства.

"Террористическую атаку осуществили с территории Ирака, ее провели поддерживаемые Ираном террористические группировки", - заявил генерал-майор Турки аль-Малики.

В заявлении отмечается, что целью беспилотных летательных аппаратов была нефтяная инфраструктура, которая находится на востоке королевства.

Аль-Малики добавил, что Саудовская Аравия имеет "законное право защищать себя и свои объекты, а также право ответить в подходящее время и в подходящем месте".

В июле поддерживаемые Ираном хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Хуситы объявили о морской блокаде для саудовских судов и атаковали два саудовских танкера в Красном море, а позднее объявили об ударах по двум объектам компании Saudi Aramco на территории королевства. Попытки Саудовской Аравии и Египта убедить хуситов свернуть военную активность пока успехов не имели.