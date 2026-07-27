Макрон прибудет в Жиронду на место крупнейшего пожара

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон посетит 27 июля департамент Жиронда, где с 22 июля продолжается опустошительный пожар, и встретится с пожарными и военными, которые заняты в тушении, и с местными властями, пишет Le Figaro со ссылкой на пресс-релиз Елисейского дворца.

"Он проведет встречи с мобилизованными силами, чтобы выразить им поддержку народа. Также он встретится с выборными должностными лицами, чтобы поблагодарить их за проявленную самоотверженность", - цитирует Le Figaro заявление президентской канцелярии.

По данным главы МВД Франции Лорана Нуньеса, пожар с минувшей среды прошел 42 тысячи га, его удалось стабилизировать, но пока он не локализован.