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Трамп не будет долго ждать результатов переговоров с Ираном

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - США снова будут наносить удары по Ирану, если нынешний переговорный процесс окажется неэффективным, заявил Axios президент Дональд Трамп.

"Мы ведем очень обстоятельные переговоры с Ираном. Если они не сработают, мы вернемся к очень мощным военным операциям", - сказал он.

На вопрос, сколько времени он отводит дипломатии, Трамп ответил: "Не много времени. Или все будет быстро или никак".

Он напомнил, что 24 июля отдал распоряжение поставить удары по Ирану на паузу, потому что страны, посредничающие в контактах Вашингтона и Тегерана, попросили дать дипломатии еще один шанс. "Ничего не получили и ничего не потеряли", - сказал Трамп, объясняя, почему он согласился на призывы посредников.

Президент повторил что Иран хочет договориться с США.

Он подтвердил, что 18 июля у него запланирована встреча в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Трамп добавил, что объяснит Нетаньяху: если он, Трамп, не был бы президентом США, "Иран к настоящему времени получил бы ядерное оружие, и Израиль был бы уничтожен".

Хроника 28 февраля – 27 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Дональд Трамп США Израиль Биньямин Нетаньяху
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