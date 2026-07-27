Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Связь частого просмотра телевизора с патологией белого вещества головного мозга, случай стрессовой кардиомиопатии от чрезмерного счастья и как древние скандинавы зарыбили горное озеро кумжей

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американские сомики из озера Мемфремейгог на границе США и Канады болеют заразной меланомой, которая проявляется в виде обширных черных пятен на коже. Анализ митохондриального и ядерного генома опухолей указал на то, что этот вид рака передается от одной особи к другой. Вероятно, рыбы заражаются меланомой во время нереста, когда много особей собирается на одном месте и физически контактирует друг с другом. Меланома сомиков стала четвертым известным видом заразного рака, который циркулирует в естественных условиях.

- Частый просмотр телевизора связан с увеличением объема гиперинтенсивного белого вещества на магнитно-резонансных томограммах, что отражает демиелинизацию и потерю аксонов за счет нарушения микроциркуляции. Также у людей, часто проводящих время перед телевизором, наблюдалось снижение объема нескольких участков коры больших полушарий. При этом исследователи отметили, что активная когнитивная нагрузка при сидении на работе – например, при работе за компьютером – защищала мозговые структуры от поражения и сидячий образ жизни с когнитивными нагрузками был связан со значительно более низкими рисками подобных исходов.

- Доисторические скандинавы, похоже, еще в эпоху мезолита собственными руками создали форелевое озеро. Как минимум 7000 лет назад они перенесли кумжу из мест естественного обитания в горный водоем, а затем регулярно отлавливали ее. По мнению ученых, были естественные преграды для того, чтобы рыба самостоятельно его заселила. При этом маловероятно, что только форель попала в озеро в результате деятельности птиц. На эти догадки ученых навели ранние рыболовные ловушки в горных районах Скандинавии. В 2022 году археолог-любитель при низком уровне воды нашел на дне горного озера Тессе древнюю ловушку для рыбы. Позднее в общей сложности ученые зафиксировали пять рыболовных ловушек,

- Медики сообщили о случае пожилой женщины, у которой подозревали инфаркт миокарда. Оказалось, что в результате чрезвычайно интенсивного чувства счастья на свадьбе дочери у нее развилась стрессовая кардиомиопатия. Кардиомиопатия такоцубо, также известная как стрессовая кардиомиопатия, или "синдром разбитого сердца", представляет собой одну из форм неишемической кардиомиопатии, которая характеризуется шарообразным расширением и снижением сократимости верхушки левого желудочка сердца при сохранной функции его основания. Типичной причиной этого служит стресс при тяжелом горе, например при утрате близкого человека.

- Применение агонистов рецептора глюкагоноподобного пептида-1 повышает риск развития алопеции у взрослых с диабетом второго типа.

- Пересадка фекалий повышает эффективность сна и уменьшает число пробуждений при хронической бессоннице, выяснили китайские ученые. В испытаниях приняли участие 40 взрослых пациентов с клинически установленным диагнозом хронической бессонницы. После короткого курса антибиотиков им назначили перорально либо препарат фекалий здорового донора в начальной дозе 60 и подкрепляющей 20 кишечнорастворимых капсул, либо плацебо по аналогичной схеме. После трансплантации наблюдалось повышение микробных богатства и разнообразия в кишечной микробиоте, а также изменения ее структуры. У участников испытаний улучшилась эффективность и непрерывность сна, а также его субъективное восприятие.

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