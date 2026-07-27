Черногория отменила безвизовый режим для россиян с 1 ноября

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Власти Черногории опубликовали постановление, согласно которому с 1 ноября будет отменен безвизовый режим для граждан России, путешествовать по старым правилам можно до 31 октября.

"Граждане Республики Беларусь и Российской Федерации могут до 31 октября 2026 года, в соответствии с заключенными международными соглашениями о взаимных поездках граждан, въезжать, пересекать территорию и находиться в Черногории до 30 дней с действительным проездным документом, выданным компетентным органом этих государств", - говорится в тексте документа.

Ранее власти Черногории неоднократно заявляли, что им придется ввести визовый режим с Россией в рамках синхронизации политики страны с Евросоюзом для вступления в его состав. Предполагается, что оформлять визы в Черногорию можно будет через визового оператора VFS Global, с которым работают и другие страны ЕС.