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Черногория отменила безвизовый режим для россиян с 1 ноября

Черногория отменила безвизовый режим для россиян с 1 ноября
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Власти Черногории опубликовали постановление, согласно которому с 1 ноября будет отменен безвизовый режим для граждан России, путешествовать по старым правилам можно до 31 октября.

"Граждане Республики Беларусь и Российской Федерации могут до 31 октября 2026 года, в соответствии с заключенными международными соглашениями о взаимных поездках граждан, въезжать, пересекать территорию и находиться в Черногории до 30 дней с действительным проездным документом, выданным компетентным органом этих государств", - говорится в тексте документа.

Ранее власти Черногории неоднократно заявляли, что им придется ввести визовый режим с Россией в рамках синхронизации политики страны с Евросоюзом для вступления в его состав. Предполагается, что оформлять визы в Черногорию можно будет через визового оператора VFS Global, с которым работают и другие страны ЕС.

ЕС Черногория
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