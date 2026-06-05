Поиск

Гросси назвал судьбу иранского урана политическим, а не техническим вопростом

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает технически осуществимыми все упоминавшиеся в последние месяцы варианты урегулирования вопроса с обогащенным ураном в Иране.

"Технически все варианты возможны: вывезти обогащенный уран из страны или сначала снизить его уровень обогащения, а уже потом вывезти, или же оставить в Иране под контролем МАГАТЭ", - сказал он на пресс-конференции в Вене.

Гросси отметил, что какие-то варианты технически сложнее других, но тем не менее они вполне осуществимы. Поэтому, по его мнению, определить, как именно поступить с ураном, - "это должно быть политическое решение".

"Оно должно устроить стороны", - добавил глава МАГАТЭ.

Судьба созданных в Иране запасов обогащенного урана считается одним из наиболее сложных вопросов на переговорах по урегулированию конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

Иран МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон назвал письмо Зеленского Путину хорошей инициативой

Макрон видит необходимость в европейском диалоге с РФ по вопросам безопасности

 Макрон видит необходимость в европейском диалоге с РФ по вопросам безопасности

В румынском порту сдетонировал морской дрон

Пять граждан Азербайджана погибли из-за атаки дронов на грузовые суда в Азовском море

CNN сообщил, что ВМС США скрыли масштаб пожара на USS Gerald R. Ford

 CNN сообщил, что ВМС США скрыли масштаб пожара на USS Gerald R. Ford

Началась активная фаза учений НАТО на Балтике

Иранские законодатели просят Хаменеи разрешить разработку МБР, способных достичь США

 Иранские законодатели просят Хаменеи разрешить разработку МБР, способных достичь США

Что случилось этой ночью: пятница, 5 июня

Си Цзиньпин посетит Северную Корею 8-9 июня

Пентагон планирует отменить сделку о поставке Германии ракет Tomahawk

 Пентагон планирует отменить сделку о поставке Германии ракет Tomahawk
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2482 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9759 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов