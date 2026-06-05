Гросси назвал судьбу иранского урана политическим, а не техническим вопростом

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает технически осуществимыми все упоминавшиеся в последние месяцы варианты урегулирования вопроса с обогащенным ураном в Иране.

"Технически все варианты возможны: вывезти обогащенный уран из страны или сначала снизить его уровень обогащения, а уже потом вывезти, или же оставить в Иране под контролем МАГАТЭ", - сказал он на пресс-конференции в Вене.

Гросси отметил, что какие-то варианты технически сложнее других, но тем не менее они вполне осуществимы. Поэтому, по его мнению, определить, как именно поступить с ураном, - "это должно быть политическое решение".

"Оно должно устроить стороны", - добавил глава МАГАТЭ.

Судьба созданных в Иране запасов обогащенного урана считается одним из наиболее сложных вопросов на переговорах по урегулированию конфликта между Тегераном и Вашингтоном.