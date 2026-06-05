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Гросси получил информацию о сложностях у Ирана с соблюдением обязательств перед МАГАТЭ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на пресс-конференции, что на прошедшей 5 июня встрече с постпредами России, Китая и Ирана в Вене обсуждалась проблема соблюдения Ираном своих обязательств перед МАГАТЭ во время конфликта с США. Инициаторами встречи он назвал постпредов.

"Как я понял, они подчеркивали, что мне важно понимать, насколько тяжело Ирану соблюдать его обязательства в текущих обстоятельствах", - заявил он.

Ранее постпредство Ирана при международных организациях в Вене сообщило о проведении встречи между Гросси и представителями России, Китая и Ирана.

"Постпреды Китая, Ирана и России в ходе встречи с Гросси обсудили вопросы, связанные с темами, которые будут подниматься на следующей встрече Совета управляющих МАГАТЭ", - сообщила дипмиссия в соцсети X.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Иран США Китай
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