В Брюсселе заявили, что изучают идеи ускорения вступления в ЕС стран-кандидатов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В ЕС рассматриваются идеи ускорения вступления в Евросоюз государств-кандидатов при том, что процесс останется основанным на заслугах и выполнении реформ, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта после саммита ЕС-Западные Балканы.

"Западные Балканы являются неотъемлемой частью будущего Европейского союза. Их вступление остается нашим приоритетом и важнейшей геополитической инвестицией. Этот процесс основан и будет основан на принципах заслуг и надежных реформ", - сказал Кошта в пятницу на пресс-конференции в черногорском городе Тиват, где проходил саммит.

"В то же время наша сегодняшняя дискуссия показала наше общее стремление как можно скорее осуществить расширение. Именно поэтому мы рассматриваем новые идеи для оптимизации и ускорения процесса. Для повышения доверия к Европейскому союзу и повышения мотивации партнеров на Западных Балканах", - добавил глава Европейского совета.

По его словам, важнейшим приоритетом для Западных Балкан также является укрепление добрососедских отношений и регионального сотрудничества для обеспечения безопасности и экономического процветания региона.

"Это потребует сложных решений и постоянных усилий", - подчеркнул Кошта.