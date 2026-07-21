США начали новую серию ударов по Ирану

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы приступили к очередной серии ударов по иранским целям, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Американские войска начали новый раунд ударов по Ирану по указанию главнокомандующего. Цель ударов - дальнейшее ослабление иранских военных возможностей, используемых для нападения на торговые суда в Ормузском проливе", - говорится в сообщении.

Операция началась в 16:00 по времени Восточного побережья США (в 23:00 мск).