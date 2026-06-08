Ядерные державы продолжают наращивать и модернизировать свои арсеналы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Девять ядерных держав - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль - продолжили программы модернизации и наращивания своих ядерных арсеналов в 2025 году, говорится в опубликованном в понедельник ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

В ежегоднике SIPRI, посвященном оценке состояния вооружений, разоружения и международной безопасности за 2025 год, указывается, что большинство из этих стран развернули новые системы вооружения, оснащенные ядерными боеголовками или способными их нести.

Из общего мирового запаса, составлявшего, по оценкам экспертов SIPRI, 12 тыс. 187 боеголовок в январе 2026 года, около 9 тыс. 745 могли потенциально использоваться в военных целях. Примерно 4 тыс. 12 из этих боеголовок размещались на ракетах и бомбардировщиках, а остальные находились на централизованном военном хранении. От 2 тыс. 100 до 2 тыс. 200 из размещенных боеголовок находились в состоянии повышенной боевой готовности на баллистических ракетах. Почти все эти боеголовки принадлежали России и США и в меньшей степени Франции и Великобритании.

В докладе отмечается, что с момента окончания холодной войны постепенное снятие с вооружения Россией и США устаревших боеголовок опережало развертывание новых, что приводило к общему ежегодному сокращению мирового запаса ядерного оружия. Эта тенденция, вероятно, изменится в ближайшие годы, поскольку темпы снятия с вооружения замедляются, а развертывание нового ядерного оружия ускоряется, считают эксперты SIPRI.

Согласно исследованиям, Россия и США вместе обладают примерно 83% всех накопленных ядерных боеголовок, т.е. пригодных к применению. Эта совокупная доля несколько сокращается из-за роста других ядерных арсеналов мира. Размеры российских и американских военных арсеналов, по-видимому, оставались относительно стабильными в 2025 году, но масштабные программы модернизации обоих государств, вероятно, приведут к увеличению размера и разнообразия их арсеналов в будущем, полагают эксперты. По оценке SIPRI, по состоянию на январь 2026 года, США располагали 3 тыс. 700 боеголовками в военном арсенале, из которых 1 тыс. 770 развернуты на носителях, Россия в своем военном арсенале имела 4 тыс. 400 боеголовок, из них развернуты 1 тыс. 796.

По оценкам SIPRI, Китай в настоящее время располагает примерно 620 ядерными боеголовками. Он расширяет свой ядерный арсенал быстрее, чем любая другая страна.

Хотя считается, что Великобритания не увеличила свой ядерный арсенал в 2025 году, эксперты ожидают, что в будущем ее оперативный запас боеголовок вырастет. Сейчас он составляет 225 боеголовок.

В 2025 году Франция продолжила модернизацию своих атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (SSBN), внедрив усовершенствованную баллистическую ракету подводного базирования M51.3 и продолжив разработку SSBN третьего поколения. Ее арсенал оценивается в 290 боеголовок.

Считается, что Индия в 2025 году увеличила свой ядерный арсенал до 190 боеголовок и продолжила разработку новых типов систем доставки ядерного оружия. Пакистан имеет не менее 170 боеголовок и его ядерный арсенал может также расшириться в течение следующего десятилетия.

По оценкам SIPRI, Северная Корея, возможно, собрала около 60 боеголовок и обладает достаточным количеством делящегося материала для производства как минимум еще 30. Считается также, что Израиль, который публично не признает наличие ядерного оружия, также модернизирует свой ядерный арсенал и в настоящее время располагает 90 боеголовками.