ЕС ввел санкции против ПАО "Интер РАО", ЮГК и АФК "Система"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз добавил в санкционные списки российскую компанию ПАО "Интер РАО", свидетельствует документ, опубликованный в официальном журнале ЕС.

Кроме того, в списке фигурирует золотодобывающая компания "Южуралзолото" (ЮГК).

Также в санкционный список была включена компания ПАО АФК "Система".

АФК "Система" на 49,2% принадлежит Владимиру Евтушенкову (он уже находится под санкциями Евросоюза). Еще 15,3% - у его сына и старшего управляющего партнера корпорации Феликса Евтушенкова, который также попал в новый пакет санкций ЕС.