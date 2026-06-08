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Сильное землетрясение произошло близ Филиппин

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 8,1 зафиксирован в акватории моря Сулавеси у южного побережья острова Минданао (Филиппины) в понедельник, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 02:38 мск в понедельник землетрясения находился в 44 км к юго-западу от города Генерал-Сантос на Минданао.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "катастрофа".

В 03:55 мск зафиксирован афтершок магнитудой 6,8. Эпицентр находился в 51 км к югу от Генерал-Сантоса, по интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "опустошительное"

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,8. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 35 км. По данным американских сейсмологов, магнитуда афтершока составила 6,5.

Филиппины землетрясение
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