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"Росатом" обсуждает строительство III энергоблока Островецкой АЭС в Белоруссии

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "Росатом" обсуждает строительство третьего энергоблока Островецкой АЭС в Белоруссии, по мере решения вопросов готов выйти на площадку, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Атомная энергетика тоже не выходит из повестки дня (России и Белоруссии - ИФ). Идет обсуждение технического облика и экономической модели строительства третьего энергоблока на Островецкой АЭС. По мере решения организационных вопросов мы готовимся выйти на площадку", - сказал Лихачев.

Ранее министр энергетики Белоруссии Денис Мороз сообщал, что подписание соглашения о строительстве третьего энергоблока планируется до конца 2026 года. "Планируем, что, как и у действующих блоков, мощность третьего энергоблока будет составлять 1200 МВт", - говорил он.

Островецкая АЭС расположена в Гродненской области. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 2021 году, второй – в 2023 году. В 2025 году Белоруссия приняла решение о строительстве третьего энергоблока, который может быть включен в энергосистему страны в 2035-2038 гг.

Росатом Белоруссия Островец Островецкая АЭС Алексей Лихачев
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