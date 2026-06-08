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ФАО прогнозирует снижение мирового сбора пшеницы в 2026 году на 3,8% до 810,9 млн т

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Мировое производство пшеницы в 2026 году может снизиться на 3,8% до 810,9 млн тонн с 842,6 млн тонн в 2025 году. Об этом сообщается в июньском докладе ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Food and Agriculture Organization, FAO).

Причем июньский прогноз ниже майского, который составлял 817 млн тонн.

В целом мировой сбор зерна (включая рис) оценивается в 2,98 млрд тонн против 3,04 млрд тонн в 2025 году.

"Ожидается снижение производства всех основных зерновых культур по сравнению с достигнутыми многими из них в 2025 году пиковыми уровнями, причем наибольшее сокращение по итогам года в процентном выражении продемонстрирует производство пшеницы, наименьшее - кукуруза и ячмень", - говорится в обзоре.

По прогнозу ФАО, потребление зерна в мире в 2025/26 сельхозгоду (июнь-июль) составит 2,9 млрд тонн, что на 2,7% больше, чем сельхозгодом ранее. Прирост связан с увеличением потребления фуражных зерновых, в основном кукурузы, и риса, поясняется в обзоре.

Но несмотря на рост потребления, запасы зерновых на конец сельхозгода могут оказаться на 9,5% выше по сравнению с началом сезона и достичь 952,2 млн тонн. Основной прирост будет обеспечен за счет увеличения запасов пшеницы, кукурузы и риса.

По прогнозам ФАО, объем мировой торговли зерновыми в этом сельхозгоду составит 508,6 млн тонн (на 4,8% больше). Это увеличение обусловлено резким ростом объемов мировой торговли пшеницей и всеми основными видами фуражных зерновых. При этом ожидается, что объемы торговли рисом в мире окажутся ниже показателей прошлого сельхозгода.

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