Нетаньяху заявил об остановке израильских атак на Иран

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его страна пока прекращает удары по Ирану, сообщает в понедельник The Times of Israel.

"На настоящий момент огонь прекратился, потому что после наших ударов по террористическому режиму в Тегеране они перестали атаковать нас", - сказал Нетаньяху в видеообращении.

Он отметил, что "если Иран совершит ошибку и атакует Израиль снова, то Израиль даст неистовый ответ".

Нетаньяху добавил, что борьба против Ирана и ливанского движения "Хезболла" еще не закончена.

В конце прошлой недели ситуация на Ближнем Востоке обострилась: Израиль нанес удары по Ливану, в ответ Иран нанес удары по Израилю, который, в свою очередь, ударил по Ирану. В понедельник обе стороны приостановили удары. При этом власти Израиля предупредили, что продолжат боевые операции на юге Ливана.