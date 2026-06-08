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Власти Маврикия заявили, что не получали предложений от США по архипелагу Чагос

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Власти Маврикия заявили в понедельник, что не получали предложений со стороны администрации президента США Дональда Трампа о приобретении архипелага Чагос, пишут франкоязычные СМИ.

"Правительство Маврикия приняло к сведению информацию, которую сообщило издание Daily Telegraph. По состоянию на сегодняшний момент, со стороны администрации США не поступало никаких официальных предложений, а также власти США ни напрямую, ни косвенно не связывались с правительством", - указано в заявлении маврикийских властей.

В нем отмечается, что "позиция Маврикия остается неизменной: его суверенитет над архипелагом Чагос не подлежит обсуждению".

Накануне газета Daily Telegraph писала, что Белый дом рассматривает план о возможной покупке у Маврикия Чагоса, где расположена американская военная база. В сообщении отмечалось, что это был один из вариантов, изложенных Вашингтоном, чтобы найти альтернативы решению премьера Великобритании Кира Стармера передать суверенитет над архипелагом Маврикию.

В апреле Лондон приостановил сделку по передаче Чагоса Маврикию, которую резко критиковал ранее Трамп.

В 2019 году Международный суд ООН вынес решение, согласно которому Великобритания должна передать контроль над Чагосом Маврикию. Однако британская сторона выразила несогласие с этим решением, после чего Маврикий обратился за поддержкой к Генассамблее (ГА) ООН. ГА приняла резолюцию, согласно которой Лондон должен был "вывести колониальную администрацию" с островов. Однако британские власти поначалу этого не сделали.

В течение нескольких десятилетий принадлежность архипелага Чагос оспаривалась. Спор между странами связан с решением Лондона отделить Чагос от Маврикия в 1965 году и создать там, на самом большом из островов - Диего-Гарсии, военную базу совместно с США. При этом британские власти выселили коренное местное население.

Наличие на Диего-Гарсии крупной американской базы делает Чагос ключевым со стратегической точки зрения архипелагом.

Маврикий США Чагос
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