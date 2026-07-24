Трамп поручил расследовать действия ЕС в отношении технологических компаний США

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что инициирует расследование относительно действий стран ЕС в отношении американских технологических компаний.

"США – это не "копилка" для Европы, и мы не позволим ей так с нами обращаться. Пользуюсь случаем, чтобы объявить о том, что мы незамедлительно инициируем "расследование 301" относительно практик "ограбления" американских компаний и, как следствие, американских налогоплательщиков", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Упомянутый Трампом тип расследования фигурирует в законе о торговле от 1974 года. Согласно документу, президент имеет право принимать меры, в том числе – вводить пошлины против стран, нарушающих торговые соглашения или вводящих дискриминационные торговые практики в отношении американских компаний.

Он отметил, что "Евросоюз заплатит очень дорого за это незаконное и очень неэтичное поведение, о котором я неоднократно предупреждал их".

Трамп также подчеркнул, что из-за подобных действий со стороны ЕС он планирует ввести в отношении них "существенные пошлины в кратчайшие сроки".

По его словам, Евросоюз "в открытую атакует американские компании". Говоря об этом, Трамп упомянул ряд штрафов, выписанных, в том числе компаниям Apple и Google.

В 2018 году впервые была выдвинута идея введения общеевропейского цифрового налога как временной меры, пока в Париже в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) велись переговоры о новых глобальных налоговых правилах.

По соглашению ОЭСР, часть налогового бремени должна была быть перенесена на место продажи или использования товаров и услуг, а не на местонахождение компаний, предоставляющих их.

Однако эти переговоры зашли в тупик, когда администрация Трампа официально отозвала свою поддержку налогового соглашения ОЭСР, увидев в нем дискриминацию американских компаний, и в 2019-2021 годах угрожала ввести ответные пошлины на европейские товары.

Тем временем несколько государств-членов, в том числе Австрия, Испания, Италия и Франция, ввели собственные национальные цифровые налоги. Ряд других государств ЕС, включая Бельгию и Нидерланды, проявили интерес к национальным налогам на цифровые услуги.

Предполагалось, что цифровые налоги Австрии, Испании, Италии и Франции могут быть отменены, если соглашение ОЭСР (Pillar One) будет подписано.

Однако надежды на мирное урегулирование были разрушены после возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году. В первую же неделю своего пребывания в должности он подписал указ о выходе США из переговоров ОЭСР по соглашению Pillar One, назвав его дискриминационным по отношению к американским компаниям. Этот шаг вновь поставил национальные налоги стран ЕС под удар, а США пригрозили новыми ответными пошлинами.

Вместе с тем налоги на цифровые услуги столкнулись с противодействием и внутри ЕС. Ирландия последовательно выступает против цифрового налога на уровне Европейского союза, видя в нем ущерб своей национальной экономике. Давнюю осторожность проявляет Германия, которая считает, что у Европы нет реальных альтернатив предложениям американской цифровой индустрии.