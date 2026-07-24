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Глава МИД Венесуэлы объявил о решении страны выйти из МУС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Власти Венесуэлы приняли решение покинуть Международный уголовный суд (МУС), сообщил в пятницу министр иностранных дел этой страны Феликс Пласенсия.

"Венесуэла сообщила генсеку ООН Антониу Гутерришу о твердой решимости (...) начать процедуру окончательного выхода из МУС", - написал глава МИД в соцсети Х.

Пласенсия отметил, что, по мнению Каракаса, суд осуществляет "географически предвзятую" деятельность. По его словам, в результате этого подхода усугубляется неравенство народов.

В июне о решении покинуть МУС объявил Нигер. До него это сделали Филиппины и Бурунди.

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Глава МИД Венесуэлы объявил о решении страны выйти из МУС

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