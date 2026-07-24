Поиск

Канцелярия Нетаньяху сообщила о его скорой встрече с Трампом

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 27 июля прилетит в Вашингтон и 28 июля его примет президент США Дональд Трамп, сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

Это будет первая встреча Нетаньяху и Трампа с начала конфликта между США и Ираном в феврале.

Нетаньяху также посетит похороны сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов). Сенатор считался одним из наиболее влиятельных сенаторов-республиканцев и близким политическим союзником Трампа. В заявлении канцелярии Грэма назвали "другом Израиля".

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США сообщила, что "Трамп выражал недовольство премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, иногда говоря помощникам, что не хочет с ним разговаривать или встречаться". Отмечалось, что из-за этого организовать встречу было непросто.

Биньямин Нетаньяху Иран Линдси Грэм Дональд Трамп США Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Канцелярия Нетаньяху сообщила о его скорой встрече с Трампом

Brent подешевела до $97,4 за баррель

Продолжительность трудовой жизни среднего европейца выросла до 37,5 лет

 Продолжительность трудовой жизни среднего европейца выросла до 37,5 лет

OFAC продлило лицензию для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" до 22 августа

Хуситы опровергли сообщения о полном закрытии Баб-эль-Мандебского пролива

Во Франции борются с десятками лесных пожаров

 Во Франции борются с десятками лесных пожаров

Около 20 тыс. человек эвакуированы в центральной Испании из-за пожаров

В Армении отрицают нарушения при производстве молочных продуктов для России

 В Армении отрицают нарушения при производстве молочных продуктов для России

Brent подешевела до $97,91 за баррель

Иран нанес удар по базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне

 Иран нанес удар по базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10725 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3319 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов