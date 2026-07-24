Канцелярия Нетаньяху сообщила о его скорой встрече с Трампом

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 27 июля прилетит в Вашингтон и 28 июля его примет президент США Дональд Трамп, сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

Это будет первая встреча Нетаньяху и Трампа с начала конфликта между США и Ираном в феврале.

Нетаньяху также посетит похороны сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов). Сенатор считался одним из наиболее влиятельных сенаторов-республиканцев и близким политическим союзником Трампа. В заявлении канцелярии Грэма назвали "другом Израиля".

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США сообщила, что "Трамп выражал недовольство премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, иногда говоря помощникам, что не хочет с ним разговаривать или встречаться". Отмечалось, что из-за этого организовать встречу было непросто.